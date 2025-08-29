News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Dienstagabend mit Abschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von News. Die News-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 28,96 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von News nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:06 Uhr 1,5 Prozent auf 28,96 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die News-Aktie bis auf 28,76 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 29,09 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 249.517 News-Aktien umgesetzt.

Am 16.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 30,75 USD. 6,20 Prozent Plus fehlen der News-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 23,38 USD. Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 19,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten News-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,205 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte News am 05.08.2025. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,09 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,11 Mrd. USD – eine Minderung von 18,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,58 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von News wird am 06.11.2025 gerechnet.

In der News-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,01 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

