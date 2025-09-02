News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Mittwochabend mit Verlusten

So bewegt sich News

Die Aktie von News gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Der News-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 28,71 USD.

Das Papier von News gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 28,71 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die News-Aktie bis auf 28,01 USD. Bei 28,72 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 601.620 News-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 30,75 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die News-Aktie derzeit noch 7,11 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (23,38 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die News-Aktie 22,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

News-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,205 USD belaufen.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte News ebenfalls ein EPS von 0,09 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 2,11 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 18,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

News wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,01 USD je News-Aktie.

