News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Abend mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von News. Zuletzt fiel die News-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 28,80 USD ab.

Die News-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 28,80 USD. Die News-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,72 USD nach. Mit einem Wert von 29,21 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 492.989 News-Aktien umgesetzt.

Am 16.07.2025 markierte das Papier bei 30,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die News-Aktie damit 6,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,38 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der News-Aktie 18,82 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,205 USD. Im Vorjahr erhielten News-Aktionäre 0,200 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte News am 05.08.2025 vor. Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,09 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. News hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,11 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von News wird am 06.11.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,01 USD je Aktie belaufen.

