News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Abend tiefer

16.09.25 20:24 Uhr
News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Abend tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von News. Die Aktionäre schickten das Papier von News nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 29,79 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
News Corp LLC
25,00 EUR -0,20 EUR -0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:05 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 29,79 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die News-Aktie bis auf 29,46 USD. Bei 29,87 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der News-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 448.319 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,75 USD erreichte der Titel am 16.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die News-Aktie damit 3,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,38 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der News-Aktie 21,52 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,205 USD. Im Vorjahr hatte News 0,200 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte News am 05.08.2025. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als News mit 0,09 USD je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,11 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,58 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte News Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass News einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur News-Aktie

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

