News Aktie News: S&P 500 Aktie News tendiert am Mittwochnachmittag fester

17.09.25 16:13 Uhr
Die Aktie von News gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die News-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 30,14 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die News-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 30,14 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die News-Aktie bisher bei 30,18 USD. Bei 29,81 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 123.407 News-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,75 USD erreichte der Titel am 16.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die News-Aktie derzeit noch 2,04 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 23,38 USD. Abschläge von 22,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten News-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,205 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte News am 05.08.2025. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als News mit 0,09 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde auf 2,11 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,58 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,01 USD je News-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

