News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Dienstagnachmittag tiefer
Die Aktie von News gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die News-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 30,08 USD.
Die News-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 30,08 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die News-Aktie bisher bei 29,98 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,20 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 39.748 News-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,75 USD) erklomm das Papier am 16.07.2025. Derzeit notiert die News-Aktie damit 2,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 23,38 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die News-Aktie mit einem Verlust von 22,27 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 USD an News-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,205 USD.
Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als News mit 0,09 USD je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,16 Prozent auf 2,11 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,58 Mrd. USD gelegen.
Am 06.11.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,01 USD je News-Aktie.
