News Aktie News: S&P 500 Aktie News verteuert sich am Mittwochnachmittag

Die Aktie von News zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das News-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 29,80 USD.
Das Papier von News legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 29,80 USD. In der Spitze gewann die News-Aktie bis auf 29,87 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 29,64 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 40.624 News-Aktien.
Bei einem Wert von 30,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.07.2025). Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 3,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 23,38 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,54 Prozent würde die News-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,205 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte News am 05.08.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei News ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,09 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2,11 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,58 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem News-Gewinn in Höhe von 1,01 USD je Aktie aus.
