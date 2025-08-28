News Aktie News: S&P 500 Aktie News verteidigt am Freitagnachmittag Tendenz

News im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von News. Mit einem Kurs von 29,47 USD zeigte sich die News-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Die News-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 29,47 USD. Im Tageshoch stieg die News-Aktie bis auf 29,54 USD. In der Spitze büßte die News-Aktie bis auf 29,24 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,46 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 57.401 News-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.07.2025 auf bis zu 30,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die News-Aktie 4,36 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 23,38 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für News-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,205 USD ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte News am 05.08.2025 vor. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als News mit 0,09 USD je Aktie genauso viel verdiente. News hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,11 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

News dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass News im Jahr 2026 1,01 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

