NextEra Energy Aktie News: S&P 500 Aktie NextEra Energy am Dienstagnachmittag höher

Die Aktie von NextEra Energy gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NextEra Energy nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 52,51 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von NextEra Energy zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 52,51 USD. Die NextEra Energy-Aktie legte bis auf 53,10 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 955.426 NextEra Energy-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 88,61 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.12.2022). Gewinne von 68,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.10.2023 (50,19 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 25.07.2023 hat NextEra Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD. Im Vorjahresviertel hatte NextEra Energy 0,81 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NextEra Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.349,00 USD im Vergleich zu 5.183,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 24.10.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,12 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

