NFON-Führungskraft modifiziert Depot - so reagiert die Aktie

DD-Meldung

So änderte ein Insider seinen Anteil an NFON.

Am 24.10.2023 wurden bei NFON Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Der Aktien-Deal wurde am 31.10.2023 bekannt gemacht. ASC Technologies AG, in enger Beziehung, agierte mit Blick auf den NFON-Anteilsschein optimistisch. Insgesamt wurden am 24.10.2023 40.032 Aktien zu je 4,98 EUR erworben. Die Aktionäre schickten das Papier von NFON nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 2,00 Prozent auf 4,80 EUR.

Das Papier von NFON legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 6,50 Prozent auf 5,54 EUR. Im Handel wurden an diesem Tag 80 NFON-Aktien umgesetzt. Der Börsenwert von NFON beläuft sich aktuell auf 88,11 Mio. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 16.561.100 Anteilsscheine.

Am 24.10.2023 führte ASC Technologies AG zuvor ein Eigengeschäft durch. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 20.014 Aktien zu jeweils 5,00 EUR bekannt.

