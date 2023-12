Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagmittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nike. Das Papier von Nike gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 101,00 EUR abwärts.

Die Nike-Aktie gab im Tradegate-Handel um 12:02 Uhr um 0,3 Prozent auf 101,00 EUR nach. Das Tagestief markierte die Nike-Aktie bei 100,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 101,14 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.359 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 21.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 121,76 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 20,55 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 84,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nike-Aktie 16,77 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 131,50 USD.

Am 28.09.2023 hat Nike die Kennzahlen zum am 31.08.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,94 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Nike 12.939,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.687,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Nike am 21.12.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 19.12.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Nike.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,72 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

