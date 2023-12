Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike kommt am Freitagvormittag kaum vom Fleck

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Nike. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Nike-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im AMEX-Handel nahezu unverändert bei 110,30 USD.

Im AMEX-Handel kam die Nike-Aktie um 22:15 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 110,30 USD. Kurzfristig markierte die Nike-Aktie bei 110,50 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 109,02 USD markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 110,50 USD. Bisher wurden via AMEX 8.972 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 131,05 USD markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 18,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2023 bei 89,02 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 19,29 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 131,50 USD.

Am 28.09.2023 hat Nike die Kennzahlen zum am 31.08.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,94 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.939,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nike einen Umsatz von 12.687,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Nike am 21.12.2023 präsentieren. Am 19.12.2024 wird Nike schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,72 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones aktuell: Dow Jones schlussendlich stärker

Analysten sehen bei Nike-Aktie Potenzial

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones in Grün