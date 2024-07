Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nike gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Nike-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 75,93 USD.

Um 15:51 Uhr ging es für die Nike-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 75,93 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nike-Aktie bisher bei 75,83 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 76,70 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 760.398 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 21.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,39 USD an. 62,50 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 74,30 USD am 01.07.2024. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 2,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Nike-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,45 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,58 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 98,56 USD.

Nike gewährte am 27.06.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,99 USD. Im letzten Jahr hatte Nike einen Gewinn von 0,67 USD je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 12,61 Mrd. USD, gegenüber 12,81 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,58 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.09.2024 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,25 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

