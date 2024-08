Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike büßt am Nachmittag ein

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nike. Der Nike-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 73,30 USD.

Der Nike-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 73,30 USD. In der Spitze fiel die Nike-Aktie bis auf 71,95 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 72,83 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 295.167 Nike-Aktien.

Am 21.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 123,39 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 40,59 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.07.2024 (70,91 USD). Mit einem Kursverlust von 3,26 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Nike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,45 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,49 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 98,56 USD an.

Am 27.06.2024 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,62 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 1,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,81 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Nike am 24.09.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,15 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

