Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Nike am Nachmittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 75,41 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 75,41 USD. Das bisherige Tagestief markierte Nike-Aktie bei 75,26 USD. Bei 75,50 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 561.606 Nike-Aktien.

Am 21.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,39 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 38,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 74,30 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 1,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,45 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,49 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 98,56 USD je Nike-Aktie an.

Nike gewährte am 27.06.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,99 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Nike im vergangenen Quartal 12,61 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nike 12,81 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Nike am 24.09.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,22 USD je Aktie.

