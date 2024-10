Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nike gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nike-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 82,85 USD abwärts.

Die Nike-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 82,85 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Nike-Aktie bis auf 82,39 USD. Bei 82,40 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 369.788 Nike-Aktien gehandelt.

Am 21.12.2023 markierte das Papier bei 123,39 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 70,91 USD fiel das Papier am 26.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 14,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Nike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,45 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,48 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 91,75 USD.

Nike gewährte am 01.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,43 Prozent zurück. Hier wurden 11,59 Mrd. USD gegenüber 12,94 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Nike dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 19.12.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,83 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

