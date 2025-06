Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike gewinnt am Mittwochnachmittag

Nike im Fokus

Die Aktie von Nike zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Nike konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 62,72 USD.

Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 62,72 USD. Bei 62,86 USD markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 62,37 USD. Von der Nike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 236.978 Stück gehandelt.

Am 25.06.2024 markierte das Papier bei 98,04 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 56,31 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (52,28 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 19,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,45 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,51 USD je Nike-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nike-Aktie bei 78,33 USD.

Am 20.03.2025 hat Nike die Kennzahlen zum am 28.02.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,77 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 11,29 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 9,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,13 USD je Aktie.

