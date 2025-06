Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike verteuert sich am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nike gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 62,88 USD zu.

Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 62,88 USD. Den Tageshöchststand markierte die Nike-Aktie bei 63,35 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 62,72 USD. Von der Nike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 304.212 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.06.2024 bei 98,04 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 55,92 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 52,28 USD ab. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 16,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nike-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,45 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,51 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 78,33 USD an.

Nike ließ sich am 20.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 28.02.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,54 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 0,77 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,20 Prozent auf 11,29 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,13 USD fest.

