Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagmittag im Aufwind

Um 12:22 Uhr wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 88,29 EUR nach oben. In der Spitze legte die Nike-Aktie bis auf 89,31 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 87,97 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.238 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 157,62 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nike-Aktie mit einem Kursplus von 43,99 Prozent wieder erreichen. Am 03.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nike-Aktie 5,41 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nike-Aktie bei 127,10 USD.

Nike veröffentlichte am 29.09.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,93 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,58 Prozent auf 12.687,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.248,00 USD in den Büchern gestanden.

Nike dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 22.12.2022 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nike-Gewinn in Höhe von 3,00 USD je Aktie aus.

