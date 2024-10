Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Nike am Nachmittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nike gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 83,26 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 83,26 USD zu. Der Kurs der Nike-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 83,54 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82,65 USD. Zuletzt wechselten via New York 238.528 Nike-Aktien den Besitzer.

Bei 123,39 USD erreichte der Titel am 21.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 48,20 Prozent zulegen. Am 26.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 70,91 USD. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 17,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 1,45 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,47 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 91,75 USD je Nike-Aktie aus.

Am 01.10.2024 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2024 endete. Das EPS belief sich auf 0,70 USD gegenüber 0,95 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,43 Prozent auf 11,59 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12,94 Mrd. USD gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 19.12.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,82 USD je Nike-Aktie.

