Nike Aktie News: Nike am Mittag mit negativen Vorzeichen

Um 12:22 Uhr rutschte die Nike-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 122,10 EUR ab. Bei 121,52 EUR markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 122,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 821 Nike-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 157,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.04.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 105,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nike-Aktie derzeit noch 13,61 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Nike-Aktie wird bei 172,43 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nike am 21.03.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,87 USD, nach 0,90 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,73 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,36 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,87 Milliarden USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2022 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2022-Bilanz auf den 30.06.2022.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,62 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

