Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike steigt am Dienstagnachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nike zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Nike konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 72,48 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 72,48 USD. Die Nike-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 72,64 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,66 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 261.999 Nike-Aktien.

Am 21.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,39 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 70,24 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 70,91 USD erreichte der Anteilsschein am 26.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 2,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,49 USD. Im Vorjahr hatte Nike 1,45 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 98,56 USD.

Am 27.06.2024 hat Nike die Kennzahlen zum am 31.05.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,99 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 0,67 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12,81 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 12,62 Mrd. USD.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 24.09.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2025 3,15 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

