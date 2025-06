Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Nike am Nachmittag auf rotes Terrain

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nike. Das Papier von Nike befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,5 Prozent auf 62,46 USD ab.

Die Nike-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 62,46 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Nike-Aktie bis auf 62,38 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 63,30 USD. Zuletzt wechselten 281.446 Nike-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 98,04 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.06.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nike-Aktie mit einem Kursplus von 56,96 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 52,28 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Nike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,45 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,51 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 78,33 USD.

Am 20.03.2025 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 28.02.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,77 USD je Aktie erzielt worden. Nike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,29 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,13 USD je Aktie.

