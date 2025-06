Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Blick

Die Aktie von Nike hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Nike-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 62,73 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Nike-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 62,73 USD an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die Nike-Aktie sogar auf 63,07 USD. Die Nike-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 62,42 USD ab. Bei 62,42 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Nike-Aktie belief sich zuletzt auf 305.987 Aktien.

Am 25.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 98,04 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 36,02 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 52,28 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 19,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nike-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,45 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,51 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 78,33 USD an.

Am 20.03.2025 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 28.02.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,54 USD gegenüber 0,77 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Nike mit einem Umsatz von insgesamt 11,29 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,20 Prozent verringert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,13 USD je Nike-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Mai 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Nike-Aktie angepasst

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nike von vor einem Jahr gekostet

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nike von vor 10 Jahren eingebracht