Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittag mit Abschlägen

Um 12:22 Uhr rutschte die Nike-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 109,94 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Nike-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 109,48 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 111,68 EUR. Bisher wurden heute 1.475 Nike-Aktien gehandelt.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 157,62 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,25 Prozent. Bei 96,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 14,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Nike-Aktie wird bei 145,78 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 27.06.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,90 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12.234,00 USD – eine Minderung von 0,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12.344,00 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Nike am 27.09.2022 vorlegen.

In der Nike-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,75 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Apple-Chef Tim Cook - eine Kurzbiografie

Nike: Die Erfolgsgeschichte des größten Sportartikelherstellers weltweit

Inflation: Welche Investments Ihr Vermögen retten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com