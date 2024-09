Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag gesucht

So bewegt sich Nike

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nike. Zuletzt sprang die Nike-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 81,09 USD zu.

Um 15:52 Uhr wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 81,09 USD nach oben. In der Spitze legte die Nike-Aktie bis auf 81,19 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 80,75 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 140.388 Nike-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,39 USD. Dieser Kurs wurde am 21.12.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 52,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 70,91 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 12,55 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,45 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,49 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 98,56 USD aus.

Nike gewährte am 27.06.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,44 Prozent auf 12,62 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Nike 12,81 Mrd. USD umgesetzt.

Am 01.10.2024 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Nike veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,10 USD je Nike-Aktie.

