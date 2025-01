Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagnachmittag im Aufwind

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nike. Das Papier von Nike konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 72,04 USD.

Im New York-Handel gewannen die Nike-Papiere um 15:52 Uhr 1,1 Prozent. Kurzfristig markierte die Nike-Aktie bei 72,33 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 71,94 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 484.008 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2024 markierte das Papier bei 107,43 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.07.2024 bei 70,91 USD. Abschläge von 1,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,45 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,46 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 81,38 USD an.

Nike ließ sich am 19.12.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.11.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,78 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 1,04 USD in den Büchern gestanden. Nike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,38 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,39 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 20.03.2025 dürfte Nike Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 2,14 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

