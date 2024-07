Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike büßt am Mittwochnachmittag ein

So bewegt sich Nike

Die Aktie von Nike gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nike befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,3 Prozent auf 72,26 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Die Nike-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 72,26 USD abwärts. Bei 71,94 USD markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den New York-Handel startete das Papier bei 72,05 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 603.404 Nike-Aktien.

Am 21.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,39 USD an. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 41,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 71,94 USD ab. Mit Abgaben von 0,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,45 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,49 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 98,56 USD an.

Am 27.06.2024 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,99 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,67 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 12,61 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12,81 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 24.09.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,20 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagmittag leichter

Schwacher Handel: Dow Jones legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel: Dow Jones schlussendlich in Rot