Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag mit Einbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von Nike gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 78,79 USD.

Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,9 Prozent auf 78,79 USD ab. Bei 78,26 USD markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 79,56 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 187.763 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 21.12.2023 markierte das Papier bei 123,39 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,61 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 26.07.2024 Kursverluste bis auf 70,91 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Nike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,49 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nike 1,45 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 98,56 USD aus.

Am 27.06.2024 äußerte sich Nike zu den Kennzahlen des am 31.05.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nike ein EPS von 0,67 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nike in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,44 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12,62 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12,81 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 01.10.2024 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nike-Aktie in Höhe von 3,10 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

