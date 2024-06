Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

So bewegt sich Nike

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nike. Zuletzt stieg die Nike-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 94,12 USD.

Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 94,12 USD. Die Nike-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 94,50 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 94,04 USD. Bisher wurden via New York 192.785 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 123,39 USD markierte der Titel am 21.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 31,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,68 USD. Dieser Wert wurde am 29.09.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nike-Aktie derzeit noch 5,78 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,43 USD, nach 1,32 USD im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 120,25 USD für die Nike-Aktie.

Am 21.03.2024 äußerte sich Nike zu den Kennzahlen des am 29.02.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,77 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,44 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12,38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.06.2024 dürfte Nike Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Nike dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 26.06.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,71 USD je Aktie.

