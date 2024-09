Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagnachmittag gesucht

So bewegt sich Nike

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Nike. Zuletzt wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 78,82 USD nach oben.

Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 78,82 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nike-Aktie bisher bei 78,94 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 78,30 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 176.174 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 123,39 USD erreichte der Titel am 21.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 56,55 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.07.2024 bei 70,91 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,49 USD. Im Vorjahr erhielten Nike-Aktionäre 1,45 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 98,56 USD an.

Am 27.06.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,99 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Nike mit einem Umsatz von insgesamt 12,62 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,44 Prozent verringert.

Nike wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 01.10.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 3,10 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Nike Aktionären eine Freude

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich schwächer

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verliert