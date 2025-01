Blick auf Aktienkurs

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

14.01.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Nike gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nike gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 71,65 USD abwärts.

Die Nike-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 71,65 USD. Die Nike-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 71,57 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,07 USD. Zuletzt wurden via New York 237.754 Nike-Aktien umgesetzt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2024 bei 107,43 USD. Mit einem Zuwachs von 49,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 70,78 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nike-Aktie 1,21 Prozent sinken. 2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,45 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,45 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 81,38 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nike am 19.12.2024. Nike hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,04 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 12,38 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 13,39 Mrd. USD in den Büchern gestanden. Nike wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 20.03.2025 vorlegen. Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,11 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nike-Aktie Gewinne in New York: Dow Jones am Mittag mit Gewinnen Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht am Freitagnachmittag Verluste

