Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Nike am Donnerstagnachmittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nike zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Nike-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 54,57 USD.

Das Papier von Nike konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,9 Prozent auf 54,57 USD. Im Tageshoch stieg die Nike-Aktie bis auf 54,58 USD. Bei 53,82 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 532.756 Nike-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.06.2024 bei 98,04 USD. Gewinne von 79,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (52,28 USD). Mit einem Kursverlust von 4,19 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nike-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,45 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,48 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,25 USD.

Am 20.03.2025 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,54 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 0,77 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,29 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12,44 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.06.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 2,13 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nike-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Nike & Co steigen - Aussicht auf Zollfreiheit für Vietnam

Dow Jones aktuell: Dow Jones-Anleger treten schlussendlich den Rückzug an