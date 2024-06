Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Montagnachmittag höher

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nike gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Nike-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 93,65 USD.

Das Papier von Nike konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 93,65 USD. In der Spitze gewann die Nike-Aktie bis auf 93,87 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 92,33 USD. Bisher wurden heute 354.794 Nike-Aktien gehandelt.

Am 21.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,39 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,76 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 88,68 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nike-Aktie 5,31 Prozent sinken.

Nach 1,32 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,43 USD je Nike-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 119,00 USD aus.

Nike veröffentlichte am 21.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 29.02.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,44 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nike einen Umsatz von 12,38 Mrd. USD eingefahren.

Nike wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.06.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 26.06.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nike-Aktie in Höhe von 3,71 USD im Jahr 2024 aus.

