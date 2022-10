Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 1,5 Prozent auf 92,87 EUR. Kurzfristig markierte die Nike-Aktie bei 93,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 93,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 2.757 Nike-Aktien gehandelt.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 157,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 41,08 Prozent zulegen. Bei 83,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 127,10 USD.

Die Bilanz zum am 31.08.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 29.09.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,93 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Nike 12.687,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.248,00 USD erwirtschaftet worden.

Nike wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 22.12.2022 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,96 USD je Nike-Aktie.

