Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagnachmittag mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 95,67 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Nike-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 95,67 USD. In der Spitze legte die Nike-Aktie bis auf 96,18 USD zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Nike-Aktie bis auf 95,34 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 95,93 USD. Zuletzt wechselten via New York 411.907 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 02.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 128,66 USD ein 52-Wochen-Hoch. 34,48 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2023 bei 88,68 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,32 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,43 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 118,22 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 21.03.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,98 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 0,79 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 12.429,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nike 12.390,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Nike am 27.06.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,70 USD fest.

