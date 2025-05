Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Montagnachmittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 62,24 USD.

Die Nike-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 1,4 Prozent auf 62,24 USD nach. Die Nike-Aktie gab in der Spitze bis auf 62,00 USD nach. Mit einem Wert von 62,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 322.366 Nike-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.06.2024 auf bis zu 98,04 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 57,52 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 52,28 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,00 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,48 USD. Im Vorjahr erhielten Nike-Aktionäre 1,45 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die Nike-Aktie im Durchschnitt mit 81,25 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 20.03.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,77 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,20 Prozent auf 11,29 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Nike 12,44 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 26.06.2025 dürfte Nike Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,13 USD je Aktie belaufen.

