Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Montagnachmittag gesucht

Um 04:22 Uhr wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 105,46 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nike-Aktie bisher bei 105,62 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 103,62 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.674 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 157,62 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 96,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2022). Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 9,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 143,89 USD.

Die Bilanz zum am 31.05.2022 abgelaufenen Quartal legte Nike am 27.06.2022 vor. Das EPS lag bei 0,90 USD. Im letzten Jahr hatte Nike einen Gewinn von 0,93 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 12.234,00 USD in den Büchern – ein Minus von 0,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nike 12.344,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 29.09.2022 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Nike veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 26.09.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,71 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

