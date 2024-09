Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagnachmittag gefragt

So bewegt sich Nike

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nike. Das Papier von Nike legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,5 Prozent auf 82,89 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,5 Prozent auf 82,89 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nike-Aktie bei 83,06 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 82,60 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 306.991 Nike-Aktien.

Am 21.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,39 USD. Mit einem Zuwachs von 48,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 70,91 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Nike-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,45 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,49 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 98,56 USD für die Nike-Aktie aus.

Nike ließ sich am 27.06.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,99 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,44 Prozent zurück. Hier wurden 12,62 Mrd. USD gegenüber 12,81 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Nike wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 01.10.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,10 USD je Nike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

