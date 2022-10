Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 90,59 EUR. In der Spitze büßte die Nike-Aktie bis auf 90,20 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 91,75 EUR. Bisher wurden heute 1.588 Nike-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 157,62 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nike-Aktie derzeit noch 42,53 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.10.2022 bei 83,76 EUR. Abschläge von 8,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 127,10 USD.

Am 29.09.2022 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,93 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12.687,00 USD umgesetzt, gegenüber 12.248,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Nike-Bilanz für Q2 2023 wird am 22.12.2022 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2023 2,96 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

