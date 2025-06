Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike gewinnt am Freitagnachmittag

Nike im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nike. Im New York-Handel gewannen die Nike-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 59,59 USD zu. In der Spitze gewann die Nike-Aktie bis auf 60,02 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 59,76 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.463.252 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 25.06.2024 markierte das Papier bei 98,04 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 39,22 Prozent niedriger. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 52,28 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 12,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Nike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,45 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,51 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 76,44 USD je Nike-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 28.02.2025 abgelaufenen Quartal legte Nike am 20.03.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,77 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,20 Prozent auf 11,29 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,14 USD je Aktie belaufen.

