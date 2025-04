Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nike. Der Nike-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 54,80 USD.

Werte in diesem Artikel

Der Nike-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 54,80 USD. Das bisherige Tagestief markierte Nike-Aktie bei 54,75 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 55,30 USD. Bisher wurden via New York 180.016 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 25.06.2024 auf bis zu 98,04 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 44,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 52,28 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 4,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Nike-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,45 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,48 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 82,25 USD für die Nike-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 20.03.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,54 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 0,77 USD je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 11,29 Mrd. USD, gegenüber 12,44 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,20 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.06.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,13 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nike-Investment von vor 5 Jahren verloren

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nike-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Nike & Co steigen - Aussicht auf Zollfreiheit für Vietnam