Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von Nike zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Nike-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 84,06 USD.

Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr bei 84,06 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Nike-Aktie bei 84,67 USD ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Nike-Aktie bei 84,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84,48 USD. Zuletzt wechselten 192.720 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 21.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,39 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nike-Aktie derzeit noch 46,79 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.07.2024 bei 70,91 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 18,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Nike-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,45 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,49 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,56 USD je Nike-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nike am 27.06.2024. Das EPS wurde auf 0,99 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nike in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 12,62 Mrd. USD im Vergleich zu 12,81 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Nike wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 24.09.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nike-Aktie in Höhe von 3,14 USD im Jahr 2025 aus.

