Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike verzeichnet am Mittag Verluste

Die Nike-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 2,1 Prozent auf 102,00 EUR nach. Das Tagestief markierte die Nike-Aktie bei 100,72 EUR. Bei 100,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.357 Nike-Aktien.

Am 22.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 157,62 EUR. Mit einem Zuwachs von 35,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 96,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 6,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 140,50 USD je Nike-Aktie aus.

Am 27.06.2022 äußerte sich Nike zu den Kennzahlen des am 31.05.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,90 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,93 USD je Aktie verdient. Nike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.234,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.344,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.09.2022 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Nike rechnen Experten am 26.09.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Nike im Jahr 2023 3,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

