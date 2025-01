Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von Nike gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 72,52 USD.

Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 2,1 Prozent auf 72,52 USD ab. Im Tief verlor die Nike-Aktie bis auf 72,39 USD. Bei 73,17 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 292.871 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 107,43 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,13 Prozent. Am 17.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,32 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,45 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,46 USD je Nike-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 81,38 USD.

Am 19.12.2024 hat Nike die Kennzahlen zum am 30.11.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,78 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 1,04 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Nike mit einem Umsatz von insgesamt 12,38 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,39 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,53 Prozent verringert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Nike wird am 20.03.2025 gerechnet.

Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,08 USD je Aktie.

