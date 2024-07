Aktienkurs im Fokus

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagnachmittag mit Einbußen

23.07.24 16:08 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 74,52 USD.

Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 74,52 USD. Die Abwärtsbewegung der Nike-Aktie ging bis auf 74,50 USD. Bei 74,63 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 335.610 Nike-Aktien umgesetzt. Bei einem Wert von 123,39 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.12.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 65,58 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 71,24 USD ab. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 4,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Für Nike-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,45 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,49 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 98,56 USD. Nike veröffentlichte am 27.06.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,99 USD. Im letzten Jahr hatte Nike einen Gewinn von 0,67 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 12,61 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,81 Mrd. USD umgesetzt worden waren. Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.09.2024 terminiert. Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,15 USD je Nike-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nike-Aktie Montagshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich fester Starker Wochentag in New York: Dow Jones am Montagnachmittag in der Gewinnzone Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich am Montagmittag leichter

