Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike tendiert am Montagnachmittag schwächer

Aktie im Blick

Die Aktie von Nike gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Nike gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 85,47 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,2 Prozent auf 85,47 USD. In der Spitze fiel die Nike-Aktie bis auf 85,06 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,45 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 368.390 Nike-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.12.2023 bei 123,39 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,37 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 26.07.2024 auf bis zu 70,91 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nike-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,45 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,49 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 93,78 USD je Nike-Aktie aus.

Am 27.06.2024 äußerte sich Nike zu den Kennzahlen des am 31.05.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Nike 12,62 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12,81 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Nike am 01.10.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nike im Jahr 2025 3,09 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Schwache Performance in New York: S&P 500 liegt zum Handelsende im Minus

Zuversicht in New York: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels stärker

Nike-Aktie springt hoch: Nike tauscht Chef aus