Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike verteidigt am Donnerstagnachmittag Vortagesniveau

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nike. Kaum Ausschläge verzeichnete die Nike-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 80,01 USD.

Werte in diesem Artikel

Kaum Ausschläge verzeichnete die Nike-Aktie im New York-Handel und tendierte um 15:53 Uhr bei 80,01 USD. Kurzfristig markierte die Nike-Aktie bei 80,75 USD ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Nike-Aktie bis auf 79,87 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 80,56 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 140.382 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,39 USD. Gewinne von 54,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 70,91 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 11,37 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,45 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,47 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 91,38 USD je Nike-Aktie an.

Am 01.10.2024 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,70 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 0,95 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,26 Prozent auf 11,61 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Nike wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 19.12.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,75 USD je Nike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones aktuell: Dow Jones beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone

Pluszeichen in New York: Dow Jones legt letztendlich zu

Optimismus in New York: Dow Jones nachmittags auf grünem Terrain