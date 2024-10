Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nike. Im New York-Handel gewannen die Nike-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Nike-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 79,37 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nike-Aktie bisher bei 79,55 USD. Bei 79,22 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 176.464 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,39 USD. Dieser Kurs wurde am 21.12.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 55,46 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 70,91 USD erreichte der Anteilsschein am 26.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 11,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Nike-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,45 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,47 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 91,38 USD für die Nike-Aktie aus.

Am 01.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,70 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,95 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12,94 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,61 Mrd. USD.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.12.2024 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,75 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

