Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von Nike befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 102,80 EUR ab. Das Tagestief markierte die Nike-Aktie bei 102,16 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 102,16 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 293 Stück.

Am 07.12.2021 erreichte der Anteilsschein mit 154,28 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 33,37 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,76 EUR am 03.10.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,73 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 123,10 USD.

Am 29.09.2022 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,93 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nike 1,16 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.687,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.248,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 20.12.2022 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 21.12.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,93 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Nike-Aktie ein

Nike-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten

Nike-Aktie sackt an der NYSE ab: Nike-Gewinn leidet unter Logistik-Kosten und starkem Dollar - adidas- und PUMA-Aktien im Abwärtssog

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com